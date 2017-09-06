3 أسلحة لمحاربة التجاعيد - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أعلنت أخصائية تجميل، أن أساليب حماية البشرة من أشعة الشمس، التي تعجّل بعملية الشيخوخة، مشيرةً إلى أهمية استعمال كريمات واقية من الشمس ومستحضر كريم أساس ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس، مع مراعاة ألا يقل مُعامل الحماية عن 30. ومن المهم أيضاً عدم إغفال منطقة الرقبة عند تطبيق الكريمات.

وأضافت أن التغذية السليمة تلعب أيضاً دوراً مهماً في مواجهة التجاعيد، حيث إن الأطعمة الغنية بأوميغا 3 تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، والذي يسهم بدوره في التمتع ببشرة خالية من التجاعيد. وتعد الأسماك من المصادر الغنية بأوميغا 3، مع مراعاة تناولها بعد الساعة 18، كي لا يقوم الجسم بتحويلها إلى طاقة، وإنما ليستخدمها في عملية تجديد خلايا البشرة.

ويعد التدليك سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد. ولهذا الغرض ينبغي تدليك بشرة الوجه والرقبة باليدين برفق، مع استعمال لوشن مضاد للشيخوخة، ويُفضل أن يحتوى على مادة ” بالميتويل أوليجوببتيد ” ” Palmitoyl Oligopeptide ” ، التي تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم.