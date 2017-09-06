3 أسلحة لمحاربة التجاعيد - صحيفة صدى الالكترونية

3 أسلحة لمحاربة التجاعيد
أعلنت أخصائية تجميل، أن أساليب حماية البشرة من أشعة الشمس، التي تعجّل بعملية الشيخوخة، مشيرةً إلى أهمية استعمال كريمات واقية من الشمس ومستحضر كريم أساس ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس، مع مراعاة ألا يقل مُعامل الحماية عن 30. ومن المهم أيضاً عدم إغفال منطقة الرقبة عند تطبيق الكريمات.
وأضافت أن التغذية السليمة تلعب أيضاً دوراً مهماً في مواجهة التجاعيد، حيث إن الأطعمة الغنية بأوميغا 3 تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، والذي يسهم بدوره في التمتع ببشرة خالية من التجاعيد. وتعد الأسماك من المصادر الغنية بأوميغا 3، مع مراعاة تناولها بعد الساعة 18، كي لا يقوم الجسم بتحويلها إلى طاقة، وإنما ليستخدمها في عملية تجديد خلايا البشرة.
ويعد التدليك سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد. ولهذا الغرض ينبغي تدليك بشرة الوجه والرقبة باليدين برفق، مع استعمال لوشن مضاد للشيخوخة، ويُفضل أن يحتوى على مادة ” بالميتويل أوليجوببتيد ” ” Palmitoyl Oligopeptide ” ، التي تحفز إنتاج الكولاجين في الجسم.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10901 ] نشر منذ 33 دقيقة
اهاااااا 👆👆👆👆👆👆😍
اختصرتوا علي كنت بقول 👈الكولاجين ولاغيره 👍
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.انا جربت نوع ياباني ونوع امريكي
لكن للامانه الامريكي افضل بكثييييير
الياباني 👈تركيزه ضعيف شوي وبنفس الوقت غالي لكن الامريكي رخيص وممتاز جدا جدا
الياباني يكثر عدد الحبوب يعني عددهن بالعلبه ١٢٠ بس مافيه تركيز صح
بينما الامريكي فقط ٦٠ حبه وبسرعه يخلص يدوب يكفي شهر بس مفعوله ممتاز
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.سوري ياطوكيو ماودي اخرب عليكم بس لازم نقول الصدق 😁😁
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10901 ] نشر منذ 27 دقيقة
الاستشاري السعودي رياض البقمي
يستخدم الامريكي 👈شفت له مقطع يمدحهن وطلع يستخدمهن 👍
مهتم بحاله ماشاءالله 😂
وانا بقرارة نفسي اقول والله وااااااضح عليك استشاري جلديه وتجميل شكلا ومضمونا
عشان اللي يشوف فيسه يوثق فيه 😁
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.بعكس بعض الاطباء شكله عكس مضمونه🤔🤔 حتى تشك في الدواء اللي يكتبه لك