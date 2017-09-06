ميغان ماركل تكشف أسرار علاقتها بالأمير هاري لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل عن أسرار تبوح بها لأول مرة عن علاقتها بالأمير هاري التي بدأت منذ حوالي 11 شهراً.

وقالت في أول تصريح لها لمجلة عالمية، إنهما يعيشان قصة حب مميزة وسعيدان معاً، مؤكدة أنها وهاري ثنائي لا مثيل له في رومانسيتهما والتفاهم مع بعضهما البعض.

وأكدت أن الأمير، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، يواجه الكثير من الصعوبات والتحديات من أجل الاحتفاظ بخصوصية علاقتهما الشخصية، مشددة أن الخصوصية هي السر وراء تمتعهما بعلاقة خاصة مختلفة، مشيرة إلى أنه سيأتي وقتًا ويقومان بتقديم نفسهما للجميع والإعلان عن ارتباطهما بشكل رسمي.

وأضافت الشابة التي تكبر هاري بحوالي 5 أعوام: ” بدأنا العلاقة بعيداً من الاضواء لمدة ستة اشهر قبل ان تكتب الصحافة عنا، وكنت اعمل طوال ذلك الوقت وجل ما تغير هو نظرة الناس ” .

وأوضحت ماركل أن خطوة الخطوبة اصبحت قريبة من اتخاذها خلال الفترة المقبلة، دون توضيح الميعاد او الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

