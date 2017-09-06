انجازات الأخضر في تصفيات كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب الفوز مساء أمس على المنتخب الياباني وتكون هذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها المنتخب لنهائيات المونديال العالمي،والمقررة في روسيا عام 2018 مما يدعو لذكر انجازات المنتخب في تصفيات كأس العالم خلال ربع القرن الماضي .

أعاد تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم المقرر بروسيا عام 2018 إلى الأذهان قصة إنجازات المنتخب ومشواره في نهائيات كأس العالم، والذي بدأه في عام 1994 عندما تأهل لنهائيات المونديال العالمي بأمريكا.

تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم بأمريكا عام 1994، بقيادة مدربه الوطني محمد الخراشي، حيث كان الأخضر قد حقق إنجازاً كبيراً بصعوده إلى الدور الـ16، بعد تحقيقه الفوز في مباراتين وخسارة مباراة في دور المجموعات، إلا أنه خرج من الدور الـ16 بعد خسارته أمام السويد بـ3 أهداف مقابل هدف.

ثم تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم بعد ذلك 3 مرات، وإن لم يتجاوز فيها جميعاً مرحلة المجموعات، حيث تأهل لنهائيات المونديال في فرنسا عام 1998، بقيادة المدرب الألماني اوتو بفيستر.

ثم جاء التأهل الثالث للأخضر للنهائيات العالمية بكوريا الجنوبية واليابان عام 2002، بقيادة مدرب وطني آخر هو ناصر الجوهر، تلاها تأهله الرابع لنهائيات كأس العالم بألمانيا عام 2006، بقيادة مدربه الأرجنتيني كالديرون.