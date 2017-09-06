مواجهة بين سجين و 20 حارس - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 7
سبتمبر
هاج عليهم البلوى هذا ولا قدروا يدركونه ,, جيد ماهو هين ,,
,, بس الكثره تغلب الشجاعه في مثل هاالموقف ,,
انظروا إلى المعاملة الحسنة تهديد ببخاخ الفلفل على ما أعتقد لو كان في سجون بعض الأنظمة القمعية لأشبعوه ضربا حتى الموت حتى الموت
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاج عليهم البلوى هذا ولا قدروا يدركونه ,, جيد ماهو هين ,,
,, بس الكثره تغلب الشجاعه في مثل هاالموقف ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 1 ساعة
انظروا إلى المعاملة الحسنة تهديد ببخاخ الفلفل على ما أعتقد لو كان في سجون بعض الأنظمة القمعية لأشبعوه ضربا حتى الموت حتى الموت