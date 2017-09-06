 مواجهة بين سجين و 20 حارس - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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مواجهة بين سجين و 20 حارس




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 2 ساعتين

هاج عليهم البلوى هذا ولا قدروا يدركونه ,, جيد ماهو هين ,,

,, بس الكثره تغلب الشجاعه في مثل هاالموقف ,,

[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 1 ساعة

انظروا إلى المعاملة الحسنة تهديد ببخاخ الفلفل على ما أعتقد لو كان في سجون بعض الأنظمة القمعية لأشبعوه ضربا حتى الموت حتى الموت

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