 رسالة ياسر القحطاني بعد التأهل الى كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 7

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. رسالة ياسر القحطاني بعد التأهل الى كأس العالم

رسالة ياسر القحطاني بعد التأهل الى كأس العالم




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 18 ساعة

الله يقويكم يامنتخب العز

[ عدد التعليقات: 8173 ] نشر منذ 14 ساعة

الله يسعد قلپــگك💖ي آآآســر شگگرًا حبيبي ع التهنئية كلگك ذوووق فديييييتگگك😘

[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 12 دقيقة

راحت عليك ياابوعزوز مارحت لكأس العالم هردلك لاعب خلوق
وكان مميز في المنتخب خاصة االمباراة مام اليابان ٢٠٠٧

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *