رسالة ياسر القحطاني بعد التأهل الى كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 7
سبتمبر
الله يقويكم يامنتخب العز
الله يسعد قلپــگك💖ي آآآســر شگگرًا حبيبي ع التهنئية كلگك ذوووق فديييييتگگك😘
راحت عليك ياابوعزوز مارحت لكأس العالم هردلك لاعب خلوق
وكان مميز في المنتخب خاصة االمباراة مام اليابان ٢٠٠٧
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حمودي[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 18 ساعة
الله يقويكم يامنتخب العز
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8173 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يسعد قلپــگك💖ي آآآســر شگگرًا حبيبي ع التهنئية كلگك ذوووق فديييييتگگك😘
⛔️[ عدد التعليقات: 5687 ] نشر منذ 12 دقيقة
راحت عليك ياابوعزوز مارحت لكأس العالم هردلك لاعب خلوق
وكان مميز في المنتخب خاصة االمباراة مام اليابان ٢٠٠٧