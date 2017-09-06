واتساب يحصل رسوم مالية قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

واتساب يحصل رسوم مالية قريباً
يتجه تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” والذي يبلغ عدد مستخدميه إلى مليار في اليوم الواحد إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه في الحديث مع موظفيها .
ويسعى ” فيسبوك ” الذي اشترى ” واتساب ” بـ19 مليار دولار سنة 2014، إيجاد سبل لجني الأموال من التطبيق، وسط مخاوف من تراجع عائدات شريط الأخبار.
ويذكر أن المدير العام لـ ” فيسبوك ” ، ” مارك زوكربرج ” توقع أن يشرع تطبيقا ” واتساب ” و ” ماسنجر ” ، وهم أكبر منصتين للتراسل الفوري في العالم، في جني المال ابتداءً من 2022.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 54 دقيقة
لقد نجحت شركة ” واتساب ”فى أدمان مستخدميه حتى وصل الى مليار مدمن على ” واتساب ” في اليوم الواحد وقد حان الوقت لجنى الارباح من مدمنى ” واتساب ”