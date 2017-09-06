واتساب يحصل رسوم مالية قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يتجه تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” والذي يبلغ عدد مستخدميه إلى مليار في اليوم الواحد إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه في الحديث مع موظفيها .

ويسعى ” فيسبوك ” الذي اشترى ” واتساب ” بـ19 مليار دولار سنة 2014، إيجاد سبل لجني الأموال من التطبيق، وسط مخاوف من تراجع عائدات شريط الأخبار.

ويذكر أن المدير العام لـ ” فيسبوك ” ، ” مارك زوكربرج ” توقع أن يشرع تطبيقا ” واتساب ” و ” ماسنجر ” ، وهم أكبر منصتين للتراسل الفوري في العالم، في جني المال ابتداءً من 2022.