 واتساب يحصل رسوم مالية قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 6

    سبتمبر

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واتساب يحصل رسوم مالية قريباً

واتساب يحصل رسوم مالية قريباً
أماني الغامدي(صدى):

يتجه تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” والذي يبلغ عدد مستخدميه إلى مليار في اليوم الواحد إلى فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدمه في الحديث مع موظفيها .

ويسعى ” فيسبوك ” الذي اشترى ” واتساب ” بـ19 مليار دولار سنة 2014، إيجاد سبل لجني الأموال من التطبيق، وسط مخاوف من تراجع عائدات شريط الأخبار.

ويذكر أن المدير العام لـ ” فيسبوك ” ، ” مارك زوكربرج ” توقع أن يشرع تطبيقا ” واتساب ” و ” ماسنجر ” ، وهم أكبر منصتين للتراسل الفوري في العالم، في جني المال ابتداءً من 2022.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 54 دقيقة

لقد نجحت شركة ” واتساب ”فى أدمان مستخدميه حتى وصل الى مليار مدمن على ” واتساب ” في اليوم الواحد وقد حان الوقت لجنى الارباح من مدمنى ” واتساب ”

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