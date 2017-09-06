بالفيديو.. البرازيل تتأهل لمونديال روسيا بتعادلها مع كولومبيا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعادل المنتخب الكولومبي مع نظيره البرازيلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

سجل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي لاعبه ويليان بورخيس دا سيلفا في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل كولومبيا عن طريق رادميل فالكاو في الدقيقة 56.

ولم تفز كولومبيا مطلقًا على البرازيل في تصفيات كأس العالم لكن التعادل كان الأول في عشر مباريات لمدرب البرازيل تيتي الذي انتزع النقاط الثلاث في مبارياته التسع السابقة بالتصفيات.

وتأهلت البرازيل إلى النهائيات في World Cup 2018 العام المقبل، وأبقت النتيجة المنتخب الكولومبي في المركز الثاني قبل جولتين على نهاية التصفيات.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=lsoVpFHCs2w