الأمير عبدالعزيز بن فهد يسترجع حسابه ويحسم الجدل حول تغريدة " مقتله " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز عن استرجاعه للحساب الشخصي الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وقال الأمير في تغريدة نشرها فور استرجاع الحساب : ” أحمدالله وحده لاشريك له, تم استرجاع الموقع من القراصنه, حسبي الله وكفى بالله حسيبا على السارق, وندعو لله كالعاده من الموقع ان شاء الله, والحمدلله “.

يذكر أن تغريدة نشرت على حساب الأمير أثارت جدلا لتحدثه فيها عن توقع مقتله وهو الشيء الذي لم يصدقه متابعوه وكان نص التغريدة المثيرة للجدل ” الحمد لله تفضل علينا بالحج، وبروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله، إن ما سافرت، فاعلموا أني قتلت، فوداعتكم بناتي، ودمي تعلمون عند من “.

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