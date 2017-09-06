بالفيديو.. رجل أمن للحجاج: سامحونا إذا قصرنا معكم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل أمن وهو يودع مجموعة من حجاج بيت الله الحرام بعد أن انتهوا من تأدية مناسكهم.

وأظهر المقطع المتداول رجل الأمن واقفاً في طريق عودة الحجاج من أحد المناسك، وفي يديه قارورة ماء يرش بها على الحجاج لتلطيف حرارة الجو، وهو يردد: ” في أمان الله استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سامحونا إذا قصرنا معكم ” ، داعياً لهم بأن يبلغهم الله- عز وجل- بلادهم بأمن وسلام.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=27LkBVPBRCs