إطلاق نار على أحد منسوبي إمارة منطقة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

خاص(صدى):

تعرض أحد منسوبي محافظة الداير بني مالك التابعة لإمارة منطقة جازان لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين الهوية نقل على أثره إلى المستشفى بإصابات في الساق والفخذ.

وبحسب مصادر ” صدى ” فإن شخصين مجهولي الهوية يرجح أنهما أثيوبيان تواجدا أمام منزل الموظف وعندما هم بسؤالهما عن سبب وقوفهما المريب بادر أحدهما بإطلاق رصاصتين من مسدس كان مخفيا داخل ملابسه مما أسفر عن إصابة الموظف في ساقه وفخذه.

وأوضحت المصادر أنه فيما لاذ المعتدين بالفرار نقل الموظف إلى مستشفى محافظة الداير بني مالك العام لتلقي العلاج.

يذكر أن منطقة جازان تعتبر هدفاً لمجهولي الهوية الذين يتسللون من الحدود عبر البحر من عدة دول ويمتهن غالبيتهم الإجرام مشكلين تهديدا للأمن رغم كل جهود الملاحقة الأمنية للحد من تواجدهم وإنهاء خطرهم.