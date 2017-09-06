إطلاق نار على أحد منسوبي إمارة منطقة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

إطلاق نار على أحد منسوبي إمارة منطقة جازان
تعرض أحد منسوبي محافظة الداير بني مالك التابعة لإمارة منطقة جازان لإطلاق نار على يد شخصين مجهولين الهوية نقل على أثره إلى المستشفى بإصابات في الساق والفخذ.
وبحسب مصادر ” صدى ” فإن شخصين مجهولي الهوية يرجح أنهما أثيوبيان تواجدا أمام منزل الموظف وعندما هم بسؤالهما عن سبب وقوفهما المريب بادر أحدهما بإطلاق رصاصتين من مسدس كان مخفيا داخل ملابسه مما أسفر عن إصابة الموظف في ساقه وفخذه.
وأوضحت المصادر أنه فيما لاذ المعتدين بالفرار نقل الموظف إلى مستشفى محافظة الداير بني مالك العام لتلقي العلاج.
يذكر أن منطقة جازان تعتبر هدفاً لمجهولي الهوية الذين يتسللون من الحدود عبر البحر من عدة دول ويمتهن غالبيتهم الإجرام مشكلين تهديدا للأمن رغم كل جهود الملاحقة الأمنية للحد من تواجدهم وإنهاء خطرهم.
الواقع[ عدد التعليقات: 5079 ] نشر منذ 12 ساعة
الاثيوبين المتسللين المجهولين منتشرين وامام الاعين في كل مكان 50% في محافظات الجنوب و 50% في باقي محافظات المملكة جميعهم شرهم اكثر من خيرهم ولا نعلم سبب السكوت عن انتشارهم دون أدنى مسالة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 702 ] نشر منذ 12 ساعة
تواجدا امام منزلة وعند سؤالهما عن سبب تواجدهما بادر باطلاق النار علية
يعني إما مأجورين من شخص ما
او بينهم شغل ثقيل وسحب عليهم
فتشو عنهم وضغطو علية ستجدون جواب يذهل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33633 ] نشر منذ 10 ساعات
هذا اللي حنا محصلينه من المتسللين ,,
,, اجل جايين يترزقون الله ..
,, لا والله ، انهم عارفين انهم ماجوا بهاالطريقه إلا ليكسبوا عيشتهم باالحرام والإجرام ,,
Roveen[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يصلح الحال
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 9 ساعات
الله ينتقم منهم بحق هالايام
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 9 ساعات
كان الله فى عون أهالى جازان
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 9 ساعات
الله المستعان
ام نايف[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 8 ساعات
الله المستعان
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يشفيه
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 4 ساعات
المتسللين قنابل موقوته متى تنتبه الدولة لخطرهم امتلأت البلاد منهم واوذو العباد
⛔️[ عدد التعليقات: 5672 ] نشر منذ 4 ساعات
وللأسف غالبية الشعب يشغلونهم في المزارع ونسائهم خادمات في البيوت بألاف الريالات
رهيب[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
…. أعوذ بالله أغلبهم ماتربى على حسن الخلق ولاأحترام للأنظمه
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان نسال الله له السلامة