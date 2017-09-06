برلماني مصري: قطر نجحت في إشعال المنطقة بالحروب وخلق الصراعات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، طارق الخولي، استخدام قطر للمصطلحات الزائفة في الأزمة،وقال إن قطر تستخدمها لجلب تعاطف دولي تجاهها.

وأكد الخولي أن المؤشرات كلها تؤكد عدم حل الأزمة في الوقت القريب، مشيرا إلى أن الدوحة أنفقت المليارات على دعم الإرهاب ونجحت فى إشعال المنطقة بالحروب وخلق الصراعات فى المنطقة، موضحا أن استقواء قطر ببعض الدول أعطى لها قدر من الاستمرار على مواجهة الدول الأربعة، وأن مقاطعة الدول الأربعة لقطر كان الحد الأدنى للجرائم التى ارتكبتها وتسبب فيها فى قتل المئات من الأبرياء.

وتابع قائلاً: إيران وتركيا مستفيدتان من التعنت القطرى، باعتبار اتخاذها منطقة تمركز لاستهداف المنطقة وتحقيق أطماعهما فى الخليج.