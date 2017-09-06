حمدان بن محمد يهنئ المملكة بالتأهل لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعحفظه الله، والشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، بعد فوزه على المنتخب الياباني في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره لمستوى المنتخب السعودي، والأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، متمنياً أن يواصل المنتخب السعودي مسيرته المشرفة وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات.