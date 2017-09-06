رجل يرتدي نفس القميص منذ 18 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أحياءً لذكرى زوجته ووفاءاً لها، أقدم صيني على أرتداء نفس القميص القديم الذي أرتداه برفقة زوجته في شهر العسل قبل وفاتها بسبب السرطان منذ 18 عاماً.

ونشرت ابنته ريايرو تويته لها عبر موقع ” تويتر ” ، أشارت فيها إلى أنَّ والدها دائماً ما يرتدي نفس القميص القديم في كل وقت، والسبب بالنسبة لها كان لغزاً كبيراً حتى عرفته بعد البحث في ممتلكات جدها.

فقد وجدت الإبنة صورةً لأبيها مع أمها في شهر العسل، وكان والدها يرتدي نفس القميص من طراز ” بولو ” ، وكانت أمها التي ماتت منذ 18 عاماً بعد إصابتها بالسرطان ترتدي قميصاً من نفس النوع، مع تبديلٍ في اللون فقط.

وبقي هذا الزوج الوفي يرتدي نفس القميص لمدة 18 عاماً في كل المناسبات المهمة، سواءً في رحلةٍ مع الأسرة أو لقاء عمل، وعندما يتعرض قميص بولو لثقبٍ، يحرص الرجل على إصلاحه بعناية شديدة ويعيدُ ارتداءه.

وتقول الإبنة: ” كنتُ أتساءل لماذا يصرُّ أبي على إرتداءِ هذا القميص القديم، ولماذا لا يشتري واحداً جديداً ” ، وتقول: ” لم أكن أتخيل أنَّ قميص البولو سيحتوي على مثل هذه الذكرى الخاصة به ” .

وختمت: ” لكن الآن أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى أبعد من نظرتنا، وأن ننظر للذكريات أيضاً، وأنا لن أرمي شيئاً خاص بأبي أو جدي ” .

