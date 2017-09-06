النفط ينخفض مع ترقب إعصار " إرما " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سجلت أسعار النفط العالمية انخفاضا مع انتظار المستثمرين صدور بيانات –غير رسمية- حول التغير الذي طرأ على المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب ترقب اقتراب الإعصار إرما من ولاية فلوريدا.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.35% إلى 53.20 دولار للبرميل، وتراجع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار ثلاثة سنتات إلى 48.63 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتصدر في وقت لاحق من اليوم بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة، يليها غدًا صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، وستحظى هذه التقديرات باهتمام بالغ من المستثمرين كونها ستعكس التغير الذي طرأ على المخزون الأمريكي بسبب الإعصار ” هارفي ” .

من ناحية أخرى يراقب المستثمرون اقتراب الإعصار ” إرما ” من ولاية فلوريدا باهتمام بالغ بعدما اشتدت سرعته وتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة تصل سرعة الرياح الناتجة عنها إلى ما يزيد على 253 كيلومترًا في الساعة، وهو ما أثار مخاوف بشأن من منصات التنقيب عن النفط والغاز الواقعة في مسار الإعصار.