قرقاش: المملكة أحرجت النظام الإيراني بتعاملها المميز مع حجاجها - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، بحسن استقبال السلطات السعودية للحجاج الإيرانيين هذا العام.

وقال ” قرقاش ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تصريحات الجبير حول إشاعات التقارب مع إيران ووصفه لها بالمضحكة كذبت الجار المربك والمرتبك، المسألة في جوهرها تبرير لإعادة السفير إلي طهران ” .

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية: ” الحقيقة أن السعودية أحرجت النظام الإيراني بتعاملها المميز مع الحجاج الإيرانيين بالرغم من تحريض وسائل الإعلام الإيرانية في هذه المسألة ” .

وأردف ” قرقاش ” : ” بينما تروج جهات للانتصار الإقليمي الإيراني وتشمل الجار المربك والمرتبك وتحالفه الحزبي، تسعى السعودية ضمن تحالف الدول الأربع إلي نظام عربي قوي ” .

وكان وزير الخارجية عادل الجبير، أكد على استمرار الدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة بالتدخل في شؤون الدول ورعاية الإرهاب.