قرقاش: المملكة أحرجت النظام الإيراني بتعاملها المميز مع حجاجها - صحيفة صدى الالكترونية

قرقاش: المملكة أحرجت النظام الإيراني بتعاملها المميز مع حجاجها
أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، بحسن استقبال السلطات السعودية للحجاج الإيرانيين هذا العام.
وقال ” قرقاش ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” تصريحات الجبير حول إشاعات التقارب مع إيران ووصفه لها بالمضحكة كذبت الجار المربك والمرتبك، المسألة في جوهرها تبرير لإعادة السفير إلي طهران ” .
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية: ” الحقيقة أن السعودية أحرجت النظام الإيراني بتعاملها المميز مع الحجاج الإيرانيين بالرغم من تحريض وسائل الإعلام الإيرانية في هذه المسألة ” .
وأردف ” قرقاش ” : ” بينما تروج جهات للانتصار الإقليمي الإيراني وتشمل الجار المربك والمرتبك وتحالفه الحزبي، تسعى السعودية ضمن تحالف الدول الأربع إلي نظام عربي قوي ” .
وكان وزير الخارجية عادل الجبير، أكد على استمرار الدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة بالتدخل في شؤون الدول ورعاية الإرهاب.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 553 ] نشر منذ 48 دقيقة
ياسيد قرقاش تعامل المملكة مع كافة الحجاج مميز ولا تفرقة بين الحجاج حسب الانتماءات العرقية والمذهبية وبالتالى تم استقبال السلطات السعودية للحجاج الإيرانيين هذا العام بكل حفاوة وكرم .