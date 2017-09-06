الذهب يتراجع مع انحسار التوترات بشأن كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة من أعلى مستوياته في حوالي عام الذي سجله أمس الثلاثاء، مستفيداً من استمرار التوترات في شبه الجزيرة الكورية وتعليقات مسؤول الاحتياطي الفيدرالي حول ضعف معدل التضخم الأمريكي.

وارتفع المعدن الأصفر أمس ليلامس أفضل مستوى له منذ 8 سبتمبر عام 2016 عند 1349.70 دولار.

حيث استقبلت الأسواق تعليقات مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي ” لايل برينارد ” أمس بردود فعل قوية، بعد تنويهه بأن المجلس سيكون حذراً بشأن تشديد السياسة، مع بقاء التضخم دون هدف البنك المركزي، وأدى ذلك إلى تراجع التوقعات بأن المركزي الأمريكي سوف يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.19% إلى 1337.12 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 1343.30 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.