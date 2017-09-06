ميانمار تزرع ألغاماً لمنع المسلمين من العودة لأراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

دكا(صدى):

أفادت مصادر من حكومة بنجلاديش أن ميانمار تقوم منذ ثلاثة أيام بزرع ألغام أرضية في قطاع من حدودها مع بنغلاديش، وأضافا أن الغرض من ذلك قد يكون الحيلولة دون عودة الروهينجا المسلمين الذين فرّوا من العنف في ميانمار.

وذكر مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما؛ بسبب حساسية الأمر: إن بنغلادش ستتقدّم باحتجاج رسمي على زرع الألغام الأرضية على مسافة قريبة جداً من الحدود، وفقاً لـ ” سكاي نيوز ”

وأوضح أحد المصدرين ” أنهم يضعون الألغام الأرضية في أراضيهم على امتداد سياج الأسلاك الشائكة ” بين سلسلة من الأعمدة الحدودية.

وأضاف المصدران: ” رأت قواتنا أيضاً ثلاث أو أربع مجموعات تعمل بالقرب من سياج الأسلاك الشائكة، وتضع شيئاً على الأرض.. تأكدنا بعد ذلك من خلال مراقبينا أنهم كانوا يضعون ألغاماً أرضية “.

ولم يتضح للمصدران ما إذا كانت المجموعات ترتدي زياً رسمياً، لكنهما أكدا أنهما واثقان بأنهم ليسوا من مسلحي الروهينجا.

كانت ميانمار شنت حملة أمنية على مسلمي الروهينجا، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وفرار قرابة 125 ألفاً منهم إلى بنغلاديش، مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية كبيرة.