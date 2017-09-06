قطر تعتقل حاج عائد من المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تعتقل حاج عائد من المملكة
اعتقلت الحكومة القطرية الحاج القطري عبدالله علي المري بعد وصوله إلى الدوحة إثر تصريحه لإحدى وسائل الاعلام أثناء الحج.
وكانت مصادر إعلامية قطرية تحدثت عن إعتقال سلطات الأمن لعدد من الحجاج القطريين الذين ظهروا على وسائل الإعلام السعودية خلال أدائهم مناسك الحج.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18699 ] نشر منذ 48 دقيقة
قلت لك ياالفهد ماتقدر قطر تمنع حجاجها من العودة لقطر
لكن الأعتقالات التعسفية بتشتغلهم
وإن شاءالله إنها بداية زوال حكم حمد وموزه🤔
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 14 دقيقة
من لديه عقل لن يصدق هذه الاقاويل
من يريد ان يعتقل لن يسمح لهم بالحج من الاصل