قطر تعتقل حاج عائد من المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

اعتقلت الحكومة القطرية الحاج القطري عبدالله علي المري بعد وصوله إلى الدوحة إثر تصريحه لإحدى وسائل الاعلام أثناء الحج.

وكانت مصادر إعلامية قطرية تحدثت عن إعتقال سلطات الأمن لعدد من الحجاج القطريين الذين ظهروا على وسائل الإعلام السعودية خلال أدائهم مناسك الحج.