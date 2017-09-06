شيخ شمل الجعافرة في لقاء مفتوح مع شباب الساحل - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تشهد إستراحة أرياف بمركز الجعافرة مساء يوم الخميس القادم اللقاء الشبابي الأول الذي يجمع شيخ شمل قبائل الجعافرة بشباب الساحل للحوار معهم والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم وتبادل الرؤى والأفكار مما يعزز مساهمة الشباب في التنمية الوطنية .

وجاء ذلك اللقاء إنطلاقا من حرص حكومة المملكة – حفظها الله –دورها الرائد في العناية بالشباب كونهم ركيزة أساسية في تنمية المجتمع ومواكبة تطلعاتها وفق رؤية المملكة 2030 .

ويهدف اللقاء لترسيخ ثقافة الحوار و خلق بيئة ملائمة للتواصل البناء بين أفراد المجتمع وفئاته .