بالصور.. تقليد غريب يمنع العروس من التبسم في وجه عريسها - صحيفة صدى الالكترونية

دوشنبه(صدى):

يعتبر عدم تبسم العروس في وجه عريسها بحفل زفافهم من أغرب تقاليد الثقافة الطاجيكية، إذ تبدو هذه النظرات خادعة، فالعروس تبدو عابسة وتمتنع عن التّبسم أو النظر إلى العريس خلال حفل الزفاف.

وقد وُصف عرس مارجونا هودودودوفا (22 عاماً) وسيدشو أسروروف (23 عاماً) بـ ” حفل زفاف طاجيكستان لهذا العام ” ، نظراً لتدخل رئيس طاجيستان إمام علي رحمن، وأمر بإتمام هذا الزواج.

وقال أسروروف إنّه قرأ قصيدة في اجتماع حضره الرئيس الذي سأله عن حياته وأسرته، وما إذا كان متزوجاً، ثمّ أمر قادة المنطقة بالعثور على زوجة مناسبة له.

وحرصاً على رضا الرئيس البالغ من العمر 64 عاماً، تمّ التوصل بسرعة إلى عروس، واستغرق الأمر عشرة أيام فقط لترتيب حفل الزفاف.

واتضح أن العريس أعجب بالعروس التي تعمل ممرضة بعد رؤيتها في مناسبة واحدة ، وبسبب تدخل الرئيس، دفعت الدولة تكاليف حفل الزفاف ويقدر قيمتها نحو 1400 جنيه أسترليني.

