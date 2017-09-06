مطار القاهرة: عودة 5540 حاجاً اليوم على متن 24 طائرة مع بدء الجسر الجوي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 5540 حاجا مصريا بدأوا فى العودة اليوم على 24 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة مع بدء تسيير جسر جوى لعودة الحجاج المصريين من الأراضى المقدسة.

وصرحت المصادر : ” وصلت أول رحلة حج تابعة للخطوط السعودية برقم 3307 قادمة من جدة حيث ستنظم الخطوط السعودية 7 رحلات طيران قادمة من جدة والمدينة المنورة لنقل 2100 حاج بينما تنظم شركة مصر للطيران 12 رحلة لنقل 2990 حاجا تبدأ برحلة رقم لمصر للطيران برقم 658 قادمة من جدة بينما تنظم شركات الطيران الخاصة مثل نسمة والنيل وإير كايرو وفلاى ناس 5 رحلات طيران لنقل حوالى 450 حاجا من جدة وبعض المدن القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة ” .

وقال” صفوت مسلم ” رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران : بدأت الشركة اليوم الأربعاء فى تنظيم الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام الي أرض الوطن بعد ادائهم الشعيرة المباركة والذي من المتوقع ان تنقل فيه الشركة اكثر من 70 الف حاج علي متن مايقرب من 320 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة حيث سيبدأ الجسر الجوى لعودة الحجاج من المدينة المنورة بعد غد الجمعة بعد بداية وصول الحجاج لمدينة الرسول الكريم وزيارة بيته الشريف وستتم مرحلة العودة بتكثيف الرحلات منذ بدايتها وتبدأ في العد التنازلي في ختام الموسم الذى من المقرر أن يختتم يوم 22 سبتمبر من جدة ويوم 25 سبتمبر من المدينة المنورة ..

وأضاف ” مسلم ” : حرصا منها علي تسهيل إجراءات العودة فى المطارات المصرية ستوفر مصرللطيران اسوة بماتقوم به كل عام ضباط جوازات بالتنسيق مع وزارة الداخلية علي بعض الرحلات ذات الطرازات العريضة لإنهاء اجراءات الحجاج علي متن الطائرات كما تم الدفع بمجموعات عمل اضافية من ضباط وافراد التحميل بالصالة الموسمية لسرعة تفريغ الطائرات وإنهاء اجراءات تسليم الحقائب وأن بعثة مصرللطيران من مختلف التخصصات التي سافرت من القاهرة لخدمة الحجاج في مرحلة العودة تسلمت مواقع عملها في مطاري جدة والمدينة المنورة وكذلك مكتبي مصرللطيران بجدة والمدينة واصبحت علي اهبة الاستعداد لتشغيل الرحلات بالتنسيق مع السلطات السعودية وكافة الجهات المعنية بالموسم في مصر والسعودية وذلك بعد عقد عدة لقاءات للاطمئنان علي انتظام الجسر الجوي وتلافي اي مشكلات .

ومن جانبه دعا الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ضيوف الرحمن بضرورة اتباع الإرشادات التى تٌيسر لهم رحلة عودتهم من الأراضى المقدسة، والتى تتضمن الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات من مطار المدينة المنورة. كما ينبغي الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج وضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، بينما يسمح باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد وزنها 8كجم، ومايزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمته نقدا. بالإضافة إلى السماح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من قبل السلطات السعودية (سقيا زمزم) 5 لتر.