العمل: برنامج " التوطين " يعزز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، إن برنامج التوطين يعمل بالمناطق على تعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة.

جاء ذلك خلال تغريدة للوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، اليوم الأربعاء.

وكانت أقرّت وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، برنامج التوطين في مناطق المملكة؛ لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في مناطق المملكة كافة، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.