" التعليم " : مَدّ إجازة معلمو الصيفي والأندية مخالف للأنظمة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أفاد مصدر بوزارة التعليم، بمخالفة تمديد بعض إدارات التعليم لإجازات معلمي ومعلمات الفصل الصيفي والأندية الموسمية للأنظمة، وأن هذا التمديد يعد اجتهاداً خاطئاً من هذه الإدارات، وأن الوزارة رفضت ذلك.

ولفت المصدر أن بعض إدارات التعليم منحت المعلمين والمعلمات العاملين في الفصل الصيفي والأندية الموسمية لديها إجازات تعويضية بتمديد إجازاتهم الصيفية أسبوعاً آخر، على أن تكون عودتهم مع الطلاب الأحد بعد القادم 26/12، وليس مع عودة بقية المعلمين والمعلمات الأحد القادم الموافق 19/12، وفقاً لـ ” عكاظ “.

وتابع، بأن اجتهاد الإدارات المشار إليها مخالف للأنظمة، وأن الوزارة نظمت دوام شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في الأندية الموسمية وإجازاتهم، مشيرة إلى أن الأحد المقبل سيبدأ الدور الثاني لاختبارات الطلاب في المرحلتين الثانوية والمتوسط، ما يتطلب تواجد جميع المعلمين والمعلمات.