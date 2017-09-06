بوتين: روسيا لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية - صحيفة صدى الالكترونية

بوتين: روسيا لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لازالت على استعداد لتنفيذ مشاريع ثلاثية مع كوريا الجنوبية وبمشاركة كوريا الشمالية.
وأكد بوتين خلال مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي أن روسيا لا تعترف بالوضع النووي لكوريا الشمالية.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 1 ساعة
تعترف أو لا تعترف الواقع يفرض ان كوريا الشمالية أصبحت دولة نووية وانت يابوتين من أعترف من أيام ان كوريا الشمالية سوف يأكلون الحشائش ولن يتنازلوا عن النووى نهائيا.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 59 دقيقة
يعتبر مجمع يونغبيون -الذي يبعد نحو مائة كلم عن العاصمة بيونغ يانغ- المعقل الرئيسي للمنشآت النووية في كوريا الشمالية بطاقة تصل إلى خمسة ميغاواط. ويعتقد الخبراء أن هذا المجمع نجح في إنتاج كميات بلوتونيوم من قضبان الوقود النووي المستنفذ تكفي لصناعة عشرات القنابل الذرية الصغيرة منذ بدء العمل فيه عام 1987.
وإلى جانب مفاعل يونغبيون، هناك مفاعلان آخران يقال إنهما خارج الخدمة، بالإضافة إلى وحدة لإعادة معالجة بلوتونيوم يتألف من عدة طوابق. هذا ويعتقد على نطاق واسع أن كوريا الشمالية تحاول تصنيع رأس نووي صغير بدرجة كافية لتركيبه على صاروخ باليستي إلا أنه أتضح الان أنها نجحت في تحقيق ذلك وهي خطوة ستجعل تهديدها الصاروخي النووي أكثر مصداقية.