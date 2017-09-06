بوتين: روسيا لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لازالت على استعداد لتنفيذ مشاريع ثلاثية مع كوريا الجنوبية وبمشاركة كوريا الشمالية.

وأكد بوتين خلال مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي أن روسيا لا تعترف بالوضع النووي لكوريا الشمالية.