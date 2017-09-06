إيران شيطان يرسم سياسة الدوحة لتفتيت العرب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وصف الباحث المصري بلال الدوي قطر بأنها دولة خاضعة لشيطان الملالي القابع في طهران، الذي يرسم للدوحة سياسة محددة؛ تعمل على تنفيذها بغرض تفتيت الوطن العربي، والقضاء على دوله، لصالح أعداء الإسلام.

وأوضح ” الدوي ” ، في دراسة أصدرها خلال الفترة الأخيرة، أن قطر تمارس دورًا خطير لصالح إيران، وإسرائيل، منذ والد أميرها السابق، حمد بن خليفة، على أبيه عام 1995، مضيفًا: «منذ هذا اليوم وقطر تختار لنفسها طريق التحالف مع الشيطان لتفتيت الأمة».

ولفت إلى أن قطر تقف كحجر عثرة في المنطقة، بداية من تذرعها بإشكاليات الحدود الجغرافية مع المملكة، إضافة إلى دعمها للمجموعات الشيعية التي تعمل وفق الأجندة الإيرانية في البحرين، فضلا عما جرى منها ضد مصر، والإمارات.

وأضاف الباحث المصري: «لم تترك قطر الفلسطينيين في حالهم، بل عمقت الشرخ بين السلطة الوطنية وحماس، بدعمها الانقلاب الحمساوي على السلطة الوطنية في غزة عام 2006، مؤكدًا أن الدوحة تعمل على زيادة الخلافات بين أطراف القضية الفلسطينية، لصالح إسرائيل.

وأشار الباحث المصري إلى ما ورد بكتاب أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين، ويدعى سامي ريفيل، الذي اعترف فيه الأخير باختراق إسرائيل للعاملين في الديوان الأميري القطري، وكبار المسؤولين القطريين منذ أكثر من عشرين سنة.

وتحدث الكاتب عن عمق العلاقات القطرية الإسرائيلية، التي تصب في صالح الترابط السري، الذي يجمع بين طهران وتل أبيب أيضًا، لتمثل الدول الثلاثة محورًا للشر؛ يسعى لهدم الدول العربية.

ويلفت الدبلوماسي الإسرائيلي إلى أن تل أبيب تنظر للعلاقات مع الدوحة، على أنها ذات خصوصية مميزة تدور حول خزائن قطر الممتلئة بالذهب، والتي مكنتها من لعب دور لافت في منطقة الشرق الأوسط، بما يتعدى أبعادها الجغرافية وحجم سكانها، لصالح أهداف إسرائيل، بحسب قوله.