مون: استفزازات بيونج يانج تهدد المنطقة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن نيته مناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية، خلال لقائه اليوم نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقال بوتين في بداية اللقاء مع مون، ” يسرني أن ألتقي بكم شخصيا اليوم ومناقشة المشكلة التي تقلقنا بخصوص برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي ” ، وأضاف بوتين أن المناقشات ستشمل أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته قال مون إن استفزازات كوريا الشمالية تهدد المنطقة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، ” أريد التذكير بأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بشكل عام أصبح أكثر تعقيدا بسبب الاستفزازات المتكررة لكوريا الشمالية .. وفي حال لم توقف استفزازاتها، فإننا سنواجه وضعا لا يمكن التنبؤ به.. وحول هذا الموضوع أود تبادل وجهات النظر معكم اليوم بشأن كيفية وقف استفزازات كوريا الشمالية، وإيجاد حلول لهذه القضية ” .

وعبر مون عن عزمه على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا، ورفعها إلى مستويات نوعية جديدة، ” خلال فترة رئاستي، كنت أتطلع لرفع العلاقات الروسية الكورية إلى مستويات نوعية جديدة، واليوم لدي أمل كبير جدا بإجراء محادثات مثمرة معكم “.

وأضاف مون ” أريد أن أشير بشكل خاص إلى أن سياستكم الخاصة بتطوير منطقة الشرق الأقصى، وسياستي الشمالية الجديدة يجمعهما الكثير من النقاط المشتركة، ويمكننى القول إننا نسعى من أجل شيء واحد .. أعتقد أن كوريا هي أفضل شريك لروسيا لتطوير منطقة الشرق الأقصى “.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد وصل اليوم إلى فلاديفوستوك، في زيارة تستمر يومين، لحضور منتدى الشرق الاقتصادي.