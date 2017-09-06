مون: استفزازات بيونج يانج تهدد المنطقة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها - صحيفة صدى الالكترونية

مون: استفزازات بيونج يانج تهدد المنطقة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن نيته مناقشة قضية شبه الجزيرة الكورية، خلال لقائه اليوم نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وقال بوتين في بداية اللقاء مع مون، ” يسرني أن ألتقي بكم شخصيا اليوم ومناقشة المشكلة التي تقلقنا بخصوص برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي ” ، وأضاف بوتين أن المناقشات ستشمل أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته قال مون إن استفزازات كوريا الشمالية تهدد المنطقة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها، ” أريد التذكير بأن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بشكل عام أصبح أكثر تعقيدا بسبب الاستفزازات المتكررة لكوريا الشمالية .. وفي حال لم توقف استفزازاتها، فإننا سنواجه وضعا لا يمكن التنبؤ به.. وحول هذا الموضوع أود تبادل وجهات النظر معكم اليوم بشأن كيفية وقف استفزازات كوريا الشمالية، وإيجاد حلول لهذه القضية ” .
وعبر مون عن عزمه على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا، ورفعها إلى مستويات نوعية جديدة، ” خلال فترة رئاستي، كنت أتطلع لرفع العلاقات الروسية الكورية إلى مستويات نوعية جديدة، واليوم لدي أمل كبير جدا بإجراء محادثات مثمرة معكم “.
وأضاف مون ” أريد أن أشير بشكل خاص إلى أن سياستكم الخاصة بتطوير منطقة الشرق الأقصى، وسياستي الشمالية الجديدة يجمعهما الكثير من النقاط المشتركة، ويمكننى القول إننا نسعى من أجل شيء واحد .. أعتقد أن كوريا هي أفضل شريك لروسيا لتطوير منطقة الشرق الأقصى “.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، قد وصل اليوم إلى فلاديفوستوك، في زيارة تستمر يومين، لحضور منتدى الشرق الاقتصادي.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 13 ساعة
الاستفزازات !!! كلمة تستخدم كثيرا من دول العالم ضد كوريا الشمالية وماذا عن الاستفزازات الامريكية لكوريا الشمالية ونشر 40 الف جندى أمريكى على أراضى كوريا الجنوبية !! اليست تلك استفزازات ضد كوريا الشمالية وماذا عن القواعد العسكرية الامريكية فى اليابان !! اليست تلك استفزازات ضد كوريا الشمالية
الكل يستفز الكل الان وعندما تجد دولة نفسها محاصرة بدول نووية وقواعد عسكرية غربية تريد الانقضاض عليها ماذا تتوقع من كوريا الشمالية ؟ التصفيق و التطبيل لهم والركوع وتقبيل الايادى لكى يرضى عنهم الامريكان لقد فعلت كوريا الشمالية تماما كما فعلت الهند وباكستان والصين لحماية شعبها وأراضيها .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 13 ساعة
السيد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن يجب أن تكون فوق مستوى التفكير وأن تطرح مبادرة للحكومة حال إعادة توحيد الكوريتين وهو الحل الامثل لمشكلة شبه الجزيرة الكورية لا أحد يتحدث عن هذا الأمر اليوم لكن إعادة توحيد البلدين بالتأكيد أحد السيناريوهات المحتملة لحل هذه التوترات بالمنطقة مع رحيل القوات الامريكية من الجزيرة نهائيا. ورغم أنه من السابق لأوانه إجراء توقعات أو تقديرات دقيقة إلا أن إعادة توحيد البلدين سيترتب عليها مكاسب أقتصادية هائلة لكوريا الموحدة وإنه يمكن استخلاص بعض الدروس والعبر من التجربة الألمانية عندما توحدت المانيا الشرقية مع الغربية وأصبحت دولة عظمى مع التوحيد رغم أن التكلفة في الحالة الكورية قد تكون أكبر من تكلفة اندماج فى التجربة الألمانية ولكنها خطوة هامة نحو مستقبل المنطقة ككل.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 559 ] نشر منذ 12 ساعة
المستهدف من كل هذه الزوبعة هو الصين الشعبية وليس كوريا الشمالية حديث نيكى هيلي في مجلس الامن البارحة يوحي بطرق طبول الحرب والهدف اقتصادي بالدرجة الاولي بعد ان اعلنت الصين الحرب الاقتصادية على الدولار بانشاء بورصة شنغهاي لتدوال العقود الاجلة للنفط باليوان الصيني المغطى بالكامل بالذهب الصين تسعي قدما لسحب بساط الدولار الامريكى في تداولات النفط مما يمكن روسيا وايران وفينزويلا وغيرها من الدول المحاصرة اقتصاديا من بيع النفط للصين دون المرور بنيو يورك.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8165 ] نشر منذ 2 ساعتين
أستفزازات بيونج يانج😊 تُهدد المنطقة بعواقب
لا يمكن
التنبؤ
بهههها🤔👇🏼
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