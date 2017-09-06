إيران: نشكر المملكة على حسن تعاملها مع حجاجنا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجهت إيران الشكر للمملكة على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن الفرصة مواتية لبدء المفاوضات بين البلدين لحل المشاكل العالقة.

عبر عن ذلك ممثل المرشد الأعلى للجمهورية لشؤون الحج علي غازي أصغر قائلاً : ” نحن نشكر السعودية على سلوكها تجاه الحجاج الإيرانيين ” ، وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني.

ولفت إلى أنه بعد هذا الحج الناجح، فإنه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشكلاتهما في بقية المجالات، لافتا إلى أن حكومة طهران منخرطة في اتجاه تنمية العلاقات مع دول الجوار.

جدير بالذكر أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني أدوا فريضة الحج هذا العام، من بين أكثر من مليوني حاج.