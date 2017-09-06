إيران: نشكر المملكة على حسن تعاملها مع حجاجنا - صحيفة صدى الالكترونية

إيران: نشكر المملكة على حسن تعاملها مع حجاجنا
وجهت إيران الشكر للمملكة على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن الفرصة مواتية لبدء المفاوضات بين البلدين لحل المشاكل العالقة.
عبر عن ذلك ممثل المرشد الأعلى للجمهورية لشؤون الحج علي غازي أصغر قائلاً : ” نحن نشكر السعودية على سلوكها تجاه الحجاج الإيرانيين ” ، وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني.
ولفت إلى أنه بعد هذا الحج الناجح، فإنه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشكلاتهما في بقية المجالات، لافتا إلى أن حكومة طهران منخرطة في اتجاه تنمية العلاقات مع دول الجوار.
جدير بالذكر أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني أدوا فريضة الحج هذا العام، من بين أكثر من مليوني حاج.
الكاتب[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 40 دقيقة
مايتركون اساليبهم
كان زمان[ عدد التعليقات: 1363 ] نشر منذ 39 دقيقة
ذيل الكلب دائماً أعوج …
رعد ***[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 32 دقيقة
اول خير انشأ الله هذا هو طبعنا من اول ومن تالى الى الامام
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12740 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الحج هذا العام كان ممتاز لانكم لم تعملو فوضه كالعاده برغم كثرة حجاجكم
الغريب ان الخامنئي لم ياتي للحج ولا للعمره