بالفيديو.. محمد عبده يهنئ الأخضر بعد فوزه على الساموراي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هنأ الفنان محمد عبده عبر مقطع فيديو قصير، المنتخب بتأهله لكأس العالم 2018، بعد فوزه الثمين على نظيره الياباني في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة أمس الثلاثاء.

وردد عبده مقطوعة غنائية قديمة له احتفاءً بفوز الأخضر: ” وين ما يروح الأخضر أنا وياه.. بيّض الوجه وما قصر ربي يرعاه “.

وأضاف عبده: ” مبروك يالسعودي.. تواجدنا في كأس العالم أهم إنجاز من إنجازات عام 2017، حقيقة بيضتم الوجه وإحنا مبسوطين الليلة من الشعب السعودي والعربي “.