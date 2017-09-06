بالفيديو.. محمد عبده يهنئ الأخضر بعد فوزه على الساموراي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. محمد عبده يهنئ الأخضر بعد فوزه على الساموراي
هنأ الفنان محمد عبده عبر مقطع فيديو قصير، المنتخب بتأهله لكأس العالم 2018، بعد فوزه الثمين على نظيره الياباني في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة أمس الثلاثاء.
وردد عبده مقطوعة غنائية قديمة له احتفاءً بفوز الأخضر: ” وين ما يروح الأخضر أنا وياه.. بيّض الوجه وما قصر ربي يرعاه “.
وأضاف عبده: ” مبروك يالسعودي.. تواجدنا في كأس العالم أهم إنجاز من إنجازات عام 2017، حقيقة بيضتم الوجه وإحنا مبسوطين الليلة من الشعب السعودي والعربي “.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1363 ] نشر منذ 41 دقيقة
أم لون قميصك حكاية .. وجع عيوني ….
أبو نورة أنت فنان مميز والأول على المستوى العربي بلا منازع … الخ
لكن تكفى لالالالالا تطلع في مقابلات لأنك تجيب العيد ..