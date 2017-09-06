قتل زوجته في الحلم واستيقظ مٌلطخاً بالدماء - صحيفة صدى الالكترونية

قتل زوجته في الحلم واستيقظ مٌلطخاً بالدماء
فوجئ رجل أمريكي عند استيقاظه في الصباح ، بملابسه مٌلطخه بدماء زوجته التي قتلها وهو يحلم .
وتعود التفاصيل عندما هاتَفَ ماثيو فيلبس من ولاية كالورينا الشمالية ، رقم الطوارئ قائلاً: ” راودني حلمٌ، وعندما استفقت منه وأضأت الأنوار، وجدت زوجتي ميتةً على الأرض… وجدت جسمي ملطخاً بالدماء، كما وجدت سكيناً على السرير”.
وصرَّح فيلبس في مكالمته، التي استغرقت 7 دقائق، والتي ذكر فيها أنه أخذ دواء كوريسيدين للبرد؛ ليساعده على النوم، بقوله: ” أظن أنني الفاعل “.
يعتقد فيلبس أنه قتل زوجته لورين أشلي نيكول عن طريق الخطأ في أثناء نومه .
ويجري تحقيقٌ كاملٌ من قِبَلِ الشرطة حول الواقعة، حيث يُحتَجَز فيليبس الآن في السجن بلا قضية .
كان زمان[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 13 دقيقة
مجرم … ولكن