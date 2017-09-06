أكاديمية سعودية تخترع علاج جديد للسرطان من " تمر المدينة " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توصلت الأكاديمية بجامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتورة نجلاء الردادي، لعلاج جديد للسرطان باستخدام ” تمر المدينة “، بعدما حصلت على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بشأن علاجها الجديد.

وكشفت الردادي، عن تفاصيل اختراعها الجديد، الناتج عن تحضير حيوي لجسيمات البلاتين النانونية مع المستخلص المائي لتمر برني وعجوة المدينة الذي يحتوي على مضادات طبيعية، لذا فهو طريقة صديقة للبيئة، معددةً الفوائد الخاصة به وفي مقدمتها رخص ثمنه وعدم وجود آثار جانبية له.

وأوضحت الردادي، أن فوائد ” تمر المدينة ” تشمل أيضا قدرته وفاعليته العالية جداً في تثبيط نمو الخلايا السرطانية للكبد وتأثيره في تثبيط سرطان القولون إلى جانب تثبيط سرطان الثدي، داعيةً إلى إنشاء مركز تحاليل متكامل داخل الحرم الجامعي لجامعة طيبة لمساعدة الباحثين على إنجاز مهامهم سريعاً.