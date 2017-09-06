مواطن يعتدي على طبيب بأحد مستشفيات الأحساء لكشفه على ابنته - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اعتدى ذوو طفلة على طبيب في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة المبرز بالأحساء؛ بسبب قيامه بالكشف عليها في قسم الطوارئ.

وأوضح المدير العام لصحة الأحساء عبدالحميد العمير، أن الطبيب من جنسية عربية وأصيب بكدمات في الوجه، وأنه تمت إحالة الواقعة إلى مركز شرطة المبرز، مشيرا إلى أن صحة الأحساء لن تتنازل عن الحق العام وستتابع ملف القضية مع الجهات المختصة، خاصةً أن الطبيب رفض التنازل عن حقه الخاص، وفقا لصحيفة الوطن.