تفاصيل إخراج مريض كلى دون علاج من مستشفى بالطائف عن طريق " أوبر " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اشتكى مريض، قسم الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بسبب إخراجه دون إجراء الغسيل والعلاج الخاص به، ونقله في مركبة تابعة لخدمة التوصيل ” أوبر ” لمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة بدعوى حاجته إلى عملية جراحية.

وكشف سائق ” أوبر ” تفاصيل الواقعة، مبينا أن اتصالاً ورد إليه صباح أمس الثلاثاء من ممرض فلبيني بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإجراء مشوار توصيل، وأنه فوجئ بعد وصوله بقيام طبيب والممرض الذي تواصل معه بإحضار مريض سعودي ليطلبا منه إيصاله لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة.

وأوضح السائق أنه تبادل الحديث مع المريض حيث اتضح أنه حضر إلى المركز لإجراء غسيل كلى، لكن المستشفى أبلغه بعد يومين من احتجازه أن جهاز الغسيل المزروع بداخل يده متعطِّل ويحتاج لعملية جراحية في مستشفى سليمان فقيه، مضيفا أن ذلك دفعه للعودة بالمريض مرة أخرى للمستشفى وإبلاغ قسم العلاقات العامة بتفاصيل ما جرى.

وأكد مدير العلاقات بصحة الطائف المكلف ماجد الزهراني، أن مركز الكلى المذكور تابع لإحدى الشركات وتشرف عليه وزارة الصحة فقط، موضحاً أنه أجرى غسيلاً للمريض السبت الماضي لكنه اكتشف في الجلسة الثانية بعد يومين أن هناك انسداداً بالجهاز المزروع في يد المريض، ليطلبوا منه الذهاب إلى مستشفى سليمان فقيه بجدة لإجراء اللازم له.