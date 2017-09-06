بالفيديو.. الفراج يكشف سبب حضور الأمير محمد بن سلمان مباراة اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف الإعلامي وليد الفراج، سبب تواجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مقصورة ملعب الجوهرة، وسبب شرائه تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان، أمس الثلاثاء.

وأكد الفراج أنه وعددا قليلا من الإعلاميين كانوا يعلمون أن الأمير محمد بن سلمان سيحضر المباراة، ولكن لم يتحدث أحد بذلك حتى يصدر شيء رسمي عنه، مضيفا أن مقربين من ولي العهد نوهوا إلى أن الحضور الجماهيري لمباراة اليابان ربما يكون قليلاً؛ بسبب شعور الجمهور بالإحباط بعد مباراة الإمارات التي خسرها الأخضر بهدفين لهدف.

وأشار الفراج خلال تقديمه لحلقة الأمس من برنامج ” أكشن يا دوري “، إلى توجيه الأمير محمد بن سلمان بشراء تذاكر المباراة وفتح المدرجات مجاناً للجمهور، مؤكداً أنه سيكون أول الحاضرين وسيقف مع ممثل الوطن سواء كان منتصراً أو مهزوماً.

وتعليقا على المكافآت التي سيقدمها ولي العهد للاعبين، قال الفراج للاعبين: ” أبو سلمان بيضبطكم تضبيطة تاريخية “، لكنه أكد أنه ليس لديه أي معلومة عن قيمة تلك المكافآت.

وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا لأول مرة منذ نسخة 2006، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد أحرزه فهد المولد في الدقيقة 63، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.