الخطوط السعودية تحتفل بتأهل الأخضر لكأس العالم بتقديم إنترنت مجانا على جميع رحلاتها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

احتفلت شركة الخطوط الجوية السعودية، بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2018 في روسيا، بإهداء المسافرين بجميع رحلاتها على كل الدرجات، خدمة إنترنت مفتوح لمدة أسبوع كامل.

وأعلنت الشركة عبر تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أنه احتفالاً بتأهل الصقور لكأس العالم 2018، ستقدم إنترنت مفتوح على جميع الرحلات لجميع الدرجات ابتداءً من فجر الخميس ٧ سبتمبر ولمدة أسبوع “.

كما نشرت الشركة صوراً توضح قيام صالات الفرسان بإضاءة اللون الأخضر في كاونترات الاستقبال.

وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا لأول مرة منذ نسخة 2006، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد أحرزه فهد المولد في الدقيقة 63، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.