المدلج: حجاج 80 دولة من " ضيوف المليك " أبدوا رضاهم التام عن الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج عن بالغ سروره وهم يلمسون الأثر الإيجابي للبرنامج على الحجاج المشمولين بمكرمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه – سواء عبر السنوات الماضية أو في حج هذا العام.

وقال “المدلج:”نحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح موسم الحج لهذا العام على كافة الأصعدة والمستويات ، مؤكداً الجهد الكبير المبذول من حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي شهد عليه كل الحجيج الذين وقفوا على صعيد عرفات ومزدلفه ومنى وطافوا بالبيت الحرام , مؤكداً على الجهود الجبارة التي تقدمها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها .

وأشار المدلج إلى نجاح البرامج المتعددة المقدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام حسبما خطط لها , مبيناً إلى أنه تم زيارة كلاً من البرنامج العام وفيه 1300 مسلم ومسلمة من قرابة 80 دولة ، ثم برنامج ذوي الشهداء من فلسطين وفيه 1000 ضيف ، وأيضاً أسر الشهداء من أسر الجيش والشرطة المصريين وفيه 1000 حاج ، بالإضافة إلى أسر المصابين والشهداء المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من السودان.

وبين المدلج أن برنامج ضيوف خادم حرمين الشريفين هو برنامج تواصل نوعي ، خاصة بالبرنامج العام الذي نستضيف به 1300 من النخب المميزة من الدول، من قضاة وأساتذة جامعات وإعلاميين ملاك قنوات ورؤساء تحرير، ومجالات متنوعة، منوهاً إلى أن البرنامج يعمل على عدد من البرامج في مكة المكرمة ، من خلال ندوات متنوعة بالإعلام والتعليم وحوارت مجتمعة بين الضيوف أنفسهم وعدد من الزيارات ومقابلة عدد من القيادات، بالإضافة إلى عدد من البرامج في المدينة المنورة في ضل تواجدهم الحالي فيها من خلال زيارة مجمع الملك فهد وأئمة الحرم المدني ، كل دولة على حده , منوهاً إلى رضى جميع الضيوف عن مايقدمة البرنامج من برامج منوعة وشاملة نالت استحسانهم.

وأوضح الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة أن هنالك استديو مصاحب لبعض الإعلاميين المستضافين ، يتم خلاله نقل مباشر بقنوات خارجية وداخلية ، يتم خلاله رصد ماكتب عن البرنامج ، واهتمام المملكة بالحجيج من خلال تقديم أرقى الخدمات وتوفير متطلباتهم .