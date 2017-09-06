البيت الأبيض: نزع سلاح كوريا الشمالية النووي أولوية لإدارة ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع تجريد كوريا الشمالية من السلاح النووي كواحدة من أولوياته، وذلك ردًا على التجربة التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكبي في إفادة صحافية، أن واشنطن ستستمر في الضغط لضمان منطقة شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.

وأضافت هاكبي أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع الملف النووي لبيونغ يانغ، مشيرةً إلى أن الوقت ليس ملائماً للتركيز على الحوار مع كوريا الشمالية.