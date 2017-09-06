المولد يعلق على هدف تأهل الأخضر إلى مونديال روسيا " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

علق لاعب المنتخب الوطني فهد المولد، على هدفه التاريخي الذي سجله في مرمى منتخب اليابان، أمس الثلاثاء، ليتأهل الأخضر لمونديال روسيا 2018، مقدماً الشكر لله على توفيقه في تسجيل هذا الهدف.

وقال المولد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” أشكر الله أنه أكرمني بتعويض الفرصة التي لم أوفق بتسجيلها، ومدرب الأخضر مارفيك غني عن التعريف “.

وأضاف: ” بالقوة بالروح بالعزيمة بالإصرار، شكراً للجميع بلا استثناء نشوفكم في روسيا “، مقدماً التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي على التأهل لكأس العالم.

وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا لأول مرة منذ نسخة 2006، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد أحرزه فهد المولد في الدقيقة 63، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.