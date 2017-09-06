أمير الحدود الشمالية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بتأهل الأخضر لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا .

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين قال فيها ” يشرفني يا سيدي بإسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة الحدود أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا , والذي يؤكد ويجسد اهتمامكم – حفظكم الله – ودعمكم للشباب والرياضة , سائلاً المولى عز وجل لمملكتنا العزيزة دوام الرفعة والنجاح في كافة الميادين والمحافل .

كما رفع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ببرقية مماثلة لسمو ولي العهد جاء فيها :يشرفني بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية أن أرفع إلى سموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا ، وهو ما يجسد اهتمام وحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على دعم الشباب والرياضة في المملكة والمتابعة المباشرة من سموكم الكريم ، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وتقدمها في جميع المجالات والميادين والمحافل .

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بالرياضة في المملكة والدعم غير المحدود الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مشيداً في الوقت ذاته بحضور سمو ولي العهد – حفظه الله – ومؤازرته للاعبي المنتخب الوطني في المباراة الحاسمة أمام اليابان.

وهنأ سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لاعبي المنتخب الأول والجماهير الرياضية كافة ، مقدماً شكره وتقديره للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية على الجهود الكبيرة التي بذلوها جميعاً .