أمير تبوك يهنئ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبد الملك آل الشيخ بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا.

وقال سموه في برقية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : إن هذا التأهل يجسد ما يٌخص به قطاع الرياضة والشباب من دعم واهتمام من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – سائلاً المولى القدير لمنتخبنا التوفيق.

كما هنأ سموه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018م.

وقال سموه في برقية مماثلة ” يطيب لي أن أهنئكم وزملائكم بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا، سائلاً المولى القدير لكم مزيداً من التوفيق.