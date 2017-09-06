بالفيديو.. رجل أمن يساعد مشجعا يابانيا على ارتداء غترة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مساعدة رجل أمن لمشجع ياباني لارتدائه ما يشبه الغترة، في مدرجات الجماهير اليابانية بملعب ” الجوهرة المشعة ” قبل انطلاق مباراة الأخضر أمام اليابان أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو أحد رجال الأمن المتواجدين لتأمين ملعب المباراة، وهو يساعد مشجعاً يابانياً أثناء ارتداء ما يشبه الغترة على رأسه وقيامه بتعديلها له وكانت تعلو وجهه ابتسامة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد أحرزه فهد المولد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.