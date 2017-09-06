وافد يدهس رجل مرور ويصدم دورية و5 سيارات أخرى بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، القبض على مقيم من جنسية آسيوية لقيامه بدهس أحد رجال المرور بمنطقة الردف في محافظة الطائف، إلى جانب السير بشكل معاكس والاصطدام بست سيارات بينها دورية مرورية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن إحدى الدوريات المرورية بالطائف فوجئت خلال مباشرة عملها في منطقة الردف بسيارة يوجد بها ثلاثة أشخاص تسير عكس الاتجاه، مضيفا أن قائدها حاول دهس أحد رجال المرور قبل أن يصطدم بدورية مرورية و5 سيارات لمواطنين آخرين.

وأكد أن الجهات الأمنية سارعت إلى القبض عليه؛ حيث تبين أنه مقيم من جنسية آسيوية، وقامت بإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنه، كما جرى نقل رجل المرور للمستشفى قبل أن يغادره بعد تلقيه العلاج.