عبدالعزيز بن تركي يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بتأهل الأخضر لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، التهنئة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظهما الله ـــ بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018 .

وثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بالرياضة في المملكة والدعم الغير محدود الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مشيداً في الوقت ذاته بحضور سمو ولي العهد ومؤازرته للاعبي المنتخب الوطني في المباراة الحاسمة أمام اليابان.

وهنأ سمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الأول والجماهير الرياضية كافةً، مقدماً سموه شكره وتقديره للاعبين والأجهزة الإدارية والفنية والطبية على الجهود الكبيرة التي بذلوها جميعاً، كما شكر سموه الجماهير التي حضرت وآزرت اللاعبين في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.