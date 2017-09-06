بالفيديو.. " تفحيط " في الكويت احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بالتفحيط في مدينة الجهراء في دولة الكويت احتفالا بتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 20118 في روسيا.

وتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.