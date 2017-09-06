اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول أجندة التحضر العمراني الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

افتتح بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، اجتماع رفيع المستوى حول أجندة التحضر العمراني الجديدة وبرنامج المستوطنات البشرية التابع للمنظمة الدولية.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في كلمة لها خلال الاجتماع إن غالبية سكان العالم، أي نحو 4 مليارات شخص، يعيشون في مناطق حضرية, ومن المتوقع أن يزداد العدد ليصبح 6 مليارات بحلول عام 2050.

وأضافت أن المدن مراكز للوظائف والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، وأنها تصبح أفضل في الاستدامة البيئية عندما تبنى مع الأخذ بعين الاعتبار خفض انبعاثات الكربون.

وذكرت أن الاجتماع، الذي سيعقد على مدى يومين، فرصة للنهوض بمسار جديد وجريء للتعامل مع التحضر العمراني على المستوى الدولي وضمان أن برنامج المستوطنات البشرية ومنظومة الأمم المتحدة قادران على التعامل مع هذا الهدف، ومزودان بالمهارات والقدرات اللازمة لتعزيز المدن المستدامة والمبتكرة في المستقبل.

وأكدت ضرورة أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدور قيادي في ضمان تعزيز الخبرة الحضرية عبر كل وكالات الأمم المتحدة.