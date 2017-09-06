وزير الخارجية: لن نتعامل مع دولة تدعم الإرهاب وتتدخل في شؤون دول أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أنه لا يوجد حصار على قطر، مشددا على أنه لا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب وتدعم العمليات الإرهابية إعلاميا.

وقال الوزير الجبير في مؤتمر صحفي عقده في مقر سفارة المملكة في العاصمة البريطانية لندن: ” يجب على كل الدول أن لا تتسامح مع الإرهاب.. ولن نتعامل مع دولة تدعمه وتتدخل في شؤون دول أخرى “.

وأضاف: ” مستعدون لاستمرار الأزمة مع قطر، ولا ضير من ذلك، وسنقرر ما إذا كانت هناك عقوبات أخرى على الدوحة وفقًا للظروف “.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الشعب القطري هو فقط من يقرر من يحكمه ، مبينا أن بريطانيا وقفت على الحياد في الأزمة ولم تساند موقف الدوحة.

وحول اليمن, أكد معاليه أن التحالف العربي يتعامل في اليمن بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أنه “يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته”.

ووصف الوزير الجبير تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مع المملكة بأنها “مثيرة للسخرية”، مبينا أنه يتعين على إيران تغيير سياساتها ووقف الإرهاب والتدخلات إذا أرادت تقاربا وتحسين علاقتها بالمملكة.

وأشار إلى أن المملكة لا ترى أي جدية من طهران في الحوار والتعاون الدبلوماسي. وقال: إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة من خلال “حزب الله” والهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن قياديين في تنظيم القاعدة في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في المملكة.

وأوضح معاليه أن الاتصالات الدبلوماسية مع إيران لإتمام ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعا للعلاقات ولا علاقة لها بالسياسة.