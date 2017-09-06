أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تزينت أبراج الكويت، بالعلم السعودي، احتفالا بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق تزين الأبراج في الكويت بالعلم السعودي احتفالا بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.