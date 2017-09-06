أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا
تزينت أبراج الكويت، بالعلم السعودي، احتفالا بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق تزين الأبراج في الكويت بالعلم السعودي احتفالا بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.
وافي[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة
برج المملكة و الفيصليه ماتزينة الزينه في الامارات و الكويت شي غريب
درة البسامي[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 58 دقيقة
شكراً…. دار الصباح…
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2296 ] نشر منذ 15 دقيقة
حبايبنا الكويت😘😘😘