 أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 6

    سبتمبر

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أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا

أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا
طلال الغامدي(صدى):

تزينت أبراج الكويت، بالعلم السعودي، احتفالا بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق تزين الأبراج في الكويت بالعلم السعودي احتفالا بتأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا، بعد تغلبه على ضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 1 ساعة

برج المملكة و الفيصليه ماتزينة الزينه في الامارات و الكويت شي غريب

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 58 دقيقة

شكراً…. دار الصباح…

[ عدد التعليقات: 2296 ] نشر منذ 15 دقيقة

حبايبنا الكويت😘😘😘

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