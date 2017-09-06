خادم الحرمين يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين لتأهل الأخضر إلى كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018م، بعد فوزه على المنتخب الياباني في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة .

وأعرب جلالة ملك مملكة البحرين في برقيته عن تقديره الكبير لمستوى منتخب المملكة وإعجابه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم, متمنيًا أن يواصل المنتخب السعودي مسيرته المشرفة وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات.

كما تلقى – أيده الله- برقيتين مماثلتين من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.