مكالمات مجانية احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلن خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، أن المكالمات الداخلية ستكون مجانا احتفالا بالإنجاز الذي حققه منتخب الأخضر مساء أمس الثلاثاء، بتأهله لنهائيات كأس العالم 2018.

وقال البياري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” ‏بمناسبة تأهل منتخبنا، ‏ستكون المكالمات الداخلية مجانية داخل وخارج الشبكة ‏لمدة يومين من 12:00ص الخميس “.