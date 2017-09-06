مكالمات مجانية احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

مكالمات مجانية احتفالا بتأهل الأخضر لمونديال روسيا
أعلن خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، أن المكالمات الداخلية ستكون مجانا احتفالا بالإنجاز الذي حققه منتخب الأخضر مساء أمس الثلاثاء، بتأهله لنهائيات كأس العالم 2018.
وقال البياري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” بمناسبة تأهل منتخبنا، ستكون المكالمات الداخلية مجانية داخل وخارج الشبكة لمدة يومين من 12:00ص الخميس “.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17745 ] نشر منذ 2 ساعتين
زين زين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17745 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يا الملك سلمان ماودك تصرف لشعبك هديه بهذي المناسبه والله انهم يستاهلون كل خير ترا فيه ناس محتاجه وخاصه اللي دخلهم قليل هذا الشهر سعر الضحيه من جهه واغراض المدارس من جهه. فرح شعبك يابو فهد وفرحتك من فرحت شعبك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17745 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يا الملك سلمان ماودك تصرف لشعبك هديه بهذي المناسبه والله انهم يستاهلون كل خير ترا فيه ناس محتاجه وخاصه اللي دخلهم قليل هذا الشهر سعر الضحيه من جهه واغراض المدارس من جهه. فرح شعبك يابو فهد وفرحتك من فرحت شعبك انت احق من شركة الاتصلات بتفريح. شعبك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33565 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 46 دقيقة
انا عندي باقة لامحدود😅
اهم شئ خلو الناس تفرح دوم مهو يوم
كان خليتوها اسبوع يفرح الكبير والصغير