⁠⁠⁠⁠⁠رئيس الاتحاد السعودي: لم أعلم بحضور ولي العهد إلا بين الشوطين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت بأنه لم يبلغ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمباراة اليابان.

حيث أكد أنه لم يعلم بحضور سمو ولي العهد إلا مابين الشوطين؛ كما أكد رئيس الاتحاد السعودي بأن الفرصة لم تسعفه بالتشرف بلقاء سمو ولي العهد.

وتمكن المنتخب الوطني من التأهل رسمياً إلى مونديال روسيا 2018، بعد تغلبه على نظيره وضيفه الياباني بهدف دون رد، في ملعب ” الجوهرة المشعة ” بمدينة جدة.