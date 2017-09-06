بالفيديو.. رد الأمير محمد بن سلمان مع مشجع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. رد الأمير محمد بن سلمان مع مشجع
رد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، بابتسامته المعهودة على مشجع سعودي مبتهج بالفوز على اليابان والتأهل رسميًا لكأس العالم.
ظهر المشجع السعيد وهو يحاول الوصول للمنصة الملكية في الملعب ليتضرع بالدعاء لسمو ولي العهد، الذي بادرة بابتسامة وتفاعل معه؛ بعد الإنجاز الجديد للكرة السعودية بالوصول لمونديال روسيا 2018.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8126 ] نشر منذ 1 ساعة
🤣🤣الله يسعد قلپــگگك😍 ماتنلام في حُبـه فديييييت قلپـــه💖😘
روميو[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلوم الي يلومه
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8126 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله ما أكبر «غلاگك» ينبض بحبّگگك فؤادي💖
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 8126 ] نشر منذ 44 دقيقة
من غلااااتك أشعر إني ماني لاقي لك گلام😍 !
لي فؤاد❤️لو تمنى مُنيته تبقى سعيد *
تدري عيد الناس يقبل مرتين في گل عام !
وأنا كل ماتبتسم لي😅 أشعر إن اليوم عيد*