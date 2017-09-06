بالفيديو.. رد الأمير محمد بن سلمان مع مشجع - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، بابتسامته المعهودة على مشجع سعودي مبتهج بالفوز على اليابان والتأهل رسميًا لكأس العالم.

ظهر المشجع السعيد وهو يحاول الوصول للمنصة الملكية في الملعب ليتضرع بالدعاء لسمو ولي العهد، الذي بادرة بابتسامة وتفاعل معه؛ بعد الإنجاز الجديد للكرة السعودية بالوصول لمونديال روسيا 2018.